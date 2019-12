Difesa: accordo tra saudita Gami e Raytheon per trasferire nel regno manutenzione sistema Patriot

- L’Autorità generale per le industrie militari dell’Arabia Saudita (General Authority for Military Industries, Gami) ha annunciato oggi la firma di un accordo di partnership con Raytheon Saudi Arabia con l’obiettivo di trasferire nel regno saudita i lavori di manutenzione e il rinnovo del sistema di difesa missilistico di fabbricazione statunitense Patriot. Lo riferisce il quotidiano saudita “Arab News”. L’accordo prevede inoltre di ampliare la collaborazione tra Gami e Raytheon sullo sviluppo di progetti comuni nel settore della difesa. Il responsabile della Gami, Ahmed al Ohali, ha affermato in una nota che l'Autorità ha l’obiettivo di sviluppare le capacità esistenti nel comparto della difesa saudita e di localizzare il 50 percento della spesa del regno saudita in attrezzature militari e servizi. La Gami sta lavorando alla fornitura di una rete di servizi e supporto tecnico per le industrie militari saudite, stimolando investimenti diretti e partnership strategiche con aziende internazionali, facilitando il trasferimento di tecnologia e conoscenza, promuovendo la ricerca e lo sviluppo e la formazione di personale locale qualificato. Il rapporto tra il settore militare dell'Arabia Saudita e Raytheon risale a più di 50 anni fa, tuttavia l’accordo porta la cooperazione ad un livello più alto con l’obiettivo di stabilire una base industriale nel regno saudita. Nel novembre 2018, i funzionari sauditi e statunitensi hanno firmato l’acquisto dell'Arabia Saudita di 44 tra lanciatori, missili ed equipaggiamenti del Thaad (Terminal High Altitude Area Defense) progettato per abbattere missili balistici a corto, medio e medio raggio. Nel luglio 2019, un altro produttore di armi statunitense, Lockheed Martin, ha ottenuto un contratto da 1,48 miliardi di dollari per la costruzione del sistema di difesa missilistica Thaad per il regno saudita di cui Raytheon costruirà il radar.(Res)