Istruzione: Manzella (Pd), bene Manfredi, Università fattore strategico sviluppo e crescita

- "Ha ragione il neo ministro Gaetano Manfredi, mai come oggi le Università debbono essere fattore strategico di sviluppo e di crescita". Lo afferma il sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico, Gian Paolo Manzella. "Proprio per questo sono sicuro - aggiunge Manzella - ci sarà una sempre più stretta collaborazione tra ministero dell'Università e della ricerca e Mise su temi centrali per il futuro economico del paese come il trasferimento tecnologico, la nascita di imprese innovative a partire dal lavoro dei ricercatori, il rapporto tra Università, centri di ricerca e sistema imprenditoriale. Buon lavoro al neo ministro Gaetano Manfredi", conclude Manzella. (Com)