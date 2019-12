Genova: Traversi (M5s), Mit impegnato a risolvere problemi, da Toti campagna elettorale disperata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Roberto Traversi (M5s), afferma che a Genova "i disagi sono legati all’incuria che negli anni ha caratterizzato il lavoro di Autostrade. Chi ha governato negli ultimi anni la nostra Regione, avendo avuto il tempo di cambiare le cose prima, adesso sollecita il governo a intervenire come se si accorgessero solo ora dello stato delle infrastrutture liguri. Sembra che nessuno di questi che protestano oggi - aggiunge Traversi - si sia accorto che non c’è più il Ponte Morandi, caduto per imperizia, e che questi lavori ora urgenti sono stati decretati sempre da sottovalutazioni del concessionario". Secondo Traversi, il governatore Toti "continua a convocare dei tavoli, ma le soluzioni sono state già individuate ieri a Roma in una riunione tra Aspi e il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il governatore della Liguria usa il disagio delle persone in una campagna elettorale disperata dopo che per quattro anni e mezzo non ha risolto un problema legato a viabilità, sicurezza delle strade dei viadotti e dissesto idrogeologico. Sta alzando un polverone per nascondere le sue gravi responsabilità, mentre noi stiamo lavorando sia sul fronte dei pedaggi che su una soluzione definitiva al tema", conclude Roberto Traversi. (Com)