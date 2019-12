Croazia: ministro Esteri, progressi Bosnia verso Ue nostro interesse strategico

- I progressi della Bosnia Erzegovina verso l'Unione europea sono un interesse strategico della Croazia ed una delle sue priorità nel semestre di presidenza: lo ha detto il ministro degli Esteri di Zagabria, Gordan Grlic-Radman, oggi in visita a Mostar. "Vogliamo vedere i progressi della Bosnia su questo percorso. Questo è un nostro interesse strategico in quanto condividiamo (con la Bosnia) il confine più lungo", ha dichiarato il capo della diplomazia croata. "La Croazia lavorerà molto duramente per inviare un messaggio chiaro entro maggio ai paesi dell'Europa sud orientale", ha dichiarato il ministro in riferimento all'allargamento dell'Ue. Grlic-Radman ha assicurato che Zagabria continuerà a sostenere gli "interessi vitali" del popolo croato in Bosnia Erzegovina, a cominciare dagli emendamenti alla legge elettorale per assicurare il loro diritto di voto.(Zac)