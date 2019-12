Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, domenica 29 dicembre, giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: correnti asciutte nord-orientali favoriscono il mantenimento di tempo stabile sul Nordovest, in larga parte soleggiato sulle Alpi, pur con qualche velatura di passaggio, mentre insistono annuvolamenti in Piemonte e in parte anche sulla Liguria. Da segnalare la possibile formazione di qualche strato nebbioso sulle basse pianure piemontesi Clima più consono alle medie del periodo nei bassi strati, con valori intorno a 6-8°C (13-14°C in Liguria). Venti deboli nei bassi strati, modesti in quota da Nord e Nordest. Mar ligure poco mosso. (Rpi)