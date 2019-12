Rifiuti Roma: Giro (FI), Capitale deve avere una sua discarica a tempo, due tmb e un nuovo termovalorizzatore

- "Roma dovrà avere una sua discarica. Bisogna smetterla di fare gli struzzi e infilare la testa sotto la sabbia. Non possiamo più pesare sulle discariche degli altri, in regione e fuori regione, su Viterbo o Frosinone, oppure su Orvieto o l'Abruzzo e neppure sui comuni della provincia di Roma". Lo dichiara, in una nota, Francesco Giro, senatore di Forza Italia. "Comuni e regioni - aggiunge - avvelenate dall'immondizia della Capitale. Gli altri sono stanchi e sono stufi di Roma. Che colpa ne hanno gli altri di noi romani? Non è colpa dei viterbesi o dei ciociari se una capitale come Roma con 4 milioni di persone (fra residenti e non), dopo aver chiuso la più grande buca d'Europa a Malagrotta, non si è preoccupata per tempo di realizzare una discarica di servizio che non fosse naturalmente la replica elefantiaca di quella appena chiusa. E non è colpa dell'Abruzzo o di altre regioni del nord, dove continuiamo a scaricare la nostra immondizia con buona pace per l'economia circolare, se in questi anni la raccolta differenziata a Roma è bloccata sotto il 30% ed è di pessima qualità, quando l'Europa ci imporrebbe una percentuale più che doppia. Naturalmente si dovrà trattare di una discarica di piccole dimensioni, a tempo, che ci aiuti a sistemare le 1000 tonnellate/die di rifiuto indifferenziato di Roma capitale che ricordiamo produce 2,3 milioni di rifiuti all'anno, uno differenziato e oltre uno indifferenziato, pari a tremila tonnellate al giorno di differenziato e oltre tremila di indifferenziato, dove almeno mille devono essere collocate in qualche modo. Ma la discarica non potrà essere una soluzione definitiva ma transitoria. L'Europa ce lo impone. E allora a tappe forzate occorre dotare Roma di almeno altri due impianti tmb oltre ai 4 esistenti che dopo incendi e disservizi non funzionano neppure a pieno regime. Infine bisogna costruire almeno un termovalorizzatore dopo la chiusura di Colleferro perché la regione Lazio non può gravare solo su un inceneritore, quello di San Vittore in provincia di Frosinone. I ciociari sono stanchi. La Lombardia ha 13 termovalorizzatori, l'Emilia 9, la Toscana 7. Il Lazio, la regione della Capitale uno solo. È vergognoso fare gli ambientalisti, come i grillini, scaricando la nostra monnezza nei territori degli altri in Italia e all'estero". (Com)