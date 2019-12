Rifiuti Roma: Pavoncello-Ferri (Lega), ci opporremo in tutti i modi a discarica Tragliatella

- "Siamo al fianco dei cittadini di Tragliatella, che oggi hanno manifestato contro l'ipotesi di una discarica in quel sito". Lo dichiara, in una nota, Angelo Pavoncello della Lega Lazio. "A breve - continua Mauro Ferri consigliere del municipio Roma XIV - depositeremo in municipio una mozione (ex art 109) nella quale invitiamo l'Assemblea capitolina di Roma, ad esprimersi sulla scelta di far sorgere la discarica di Roma a Tragliatella, bocciando tale soluzione. La periferia del XIV Municipio, peraltro mai considerata dai 5 stelle negli ultimi tre anni( basta guardare a bilancio gli esigui fondi stanziati), non starà a guardare su una questione così delicata e strategica per tutta la città, come la scelta della discarica di Roma venga fatta unilateralmente e quindi calata dell'alto". "Una decisione così impattante per il territorio non può essere presa senza aver sentito la voce dei cittadini - aggiunge il coordinatore della Lega del Municipio Fernando Urciuolo - Sulla scelta del sindaco Raggi di far sorgere una discarica cittadina a Tragliatella ci opporremo in tutti i modi. Il nostro giudizio su questa scelta illogica e inadeguata e oltretutto fuori dai parametri normativi previsti per il collocamento per i siti di raccolta e smaltimento dei rifiuti è totalmente negativo". "Chiediamo alla giunta del Municipio XIV e alla sindaca Raggi di esprimersi in maniera chiara contro l'idea di far sorgere la discarica nel sito di Tragliatella e di sospendere ogni procedura legata all'attivazione di questa ultima", concludono gli esponenti della Lega Lazio e della Lega Romana, Angelo Pavoncello, Mauro Ferri, Fernando Urciuolo, Rita Angelini e Fulvio Accorinti. (Com)