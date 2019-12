Rifiuti Roma: Visconti (Fd'I), superbia e incapacità M5s

- "Cumuli di rifiuti dalla periferia al centro, cassonetti rovesciati sui marciapiedi, come quelli a viale Mazzini a pochi metri dalla Rai, sacchetti della spazzatura che svolazzano sulle carreggiate in tutta la città e rami crollati e ancora in terra da giorni; sono la superbia e l'incapacità di un sindaco, mai in grado di governare, a conciare Roma per le feste". Così in una nota il delegato all'Ambiente Capitolino Marco Visconti. "Fa letteralmente rabbrividire assistere ad un degrado così spaventoso nel bel mezzo delle festività natalizie - prosegue il dirigente Fd'I - e poi ascoltare il sindaco Raggi affermare che il prossimo, sarà l'anno in cui la sua Giunta raccoglierà i frutti del proprio instancabile lavoro. Fratelli d'Italia - conclude - rivolge a sindaco e improvvisati vari l'invito ad adoperarsi per raccogliere l'immondizia, perché rifiuti, sporcizia e degrado, rappresentano gli unici frutti dell'amministrazione a 5 stelle".(Com)