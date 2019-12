Somalia: Casellati, profondo cordoglio per terribile attentato Mogadiscio

- “Esprimo profondo cordoglio per il terribile attentato che ha colpito la città di Mogadiscio, causando decine di morti e feriti innocenti”. Lo dichiara il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in merito all’attentato terroristico che si è verificato oggi nella capitale della Somalia. Il presidente Casellati ha aggiunto: “Unitamente alla più ferma condanna di ogni forma di terrorismo e di violenza, in questo momento doloroso desidero ribadire la mia vicinanza e solidarietà a tutte le istituzioni somale e alla nazione intera”. (Com)