Governo: Crippa (M5s), Azzolina garanzia per la scuola, a lei e Manfredi buon lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, "la nomina di Lucia Azzolina a ministro della Scuola è una garanzia per il mondo dell'istruzione. Il suo lavoro, fatto di ascolto e di impegno è apprezzato e riconosciuto. A lei e al neo ministro dell'Università, Gaetano Manfredi, vanno i miei più cari auguri di buon lavoro", ha scritto su Twitter Crippa. (Com)