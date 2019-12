Croazia-Ue: semestre di presidenza, 10 gennaio a Zagabria riunione della Commissione europea

- La Croazia si prepara ad assumere dal primo gennaio 2020 la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea. Il primo ministro croato Andrej Plenkovic ha annunciato in queste ore che già dal 7 gennaio ci saranno una serie di appuntamenti molto importanti che dimostrano un approccio "dinamico" di Zagabria riguardo la responsabilità del semestre di presidenza dell'Ue. Secondo quanto riportato dalla stampa croata, Plenkovic sarà lunedì 7 gennaio a Parigi per un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron. Il 9 gennaio il presidente del Consiglio europeo Charles Michel sarà a Zagabria, dove il giorno successivo 10 gennaio si riunirà la Commissione europea alla presidenza della presidente Ursula von der Leyen. La settimana successiva, il 14 gennaio, è in programma l'intervento di Plenkovic al Parlamento europeo, dove il premier croato illustrerà il programma della presidenza. Il 16 gennaio il premier croato ha in agenda un colloquio a Berlino con il cancelliere tedesco Angela Merkel.(Zac)