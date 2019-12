Governo: Casa (M5s), Azzolina base solida per ripartenza scuola italiana

- "Lucia Azzolina a capo del ministero dell'Istruzione è una scelta ottima sia per le competenze maturate in materia di scuola sia per la passione che ha sempre mostrato per questo mondo". Lo dice Vittoria Casa, portavoce del Movimento 5 stelle in commissione Cultura alla Camera. "Prima da portavoce del Movimento in commissione Cultura, Scienza e Istruzione, poi da sottosegretaria, Lucia Azzolina è stata un prezioso punto di riferimento. La sua esperienza diretta nel mondo della scuola, unita al suo entusiasmo e alla sua visione di insieme sono una base solida da cui ripartire", aggiunge Vittoia Casa che prosegue: "La scelta di dividere i due dicasteri, istituendo un ministero specifico per l'Università e la Ricerca, è assolutamente condivisibile poiché i due compartimenti, pur essendo in stretta correlazione e necessitando di una visione unitaria, hanno peculiarità che richiedono differenti approcci. Anche al neo ministro, Gaetano Manfredi, vanno i miei migliori auguri di buon lavoro. Ci attende un anno di importanti sfide che dobbiamo essere in grado di affrontare con unità di intenti e più energia che mai", conclude Casa.(Com)