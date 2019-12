India: proseguono le proteste contro nuova legge sulla cittadinanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro indiano, Narendra Modi ha difeso nei giorni scorsi con forza il Citizenship (Amendment) Act, il provvedimento al centro di violente proteste in tutto il paese, spiegando che in nessun modo danneggia la comunità musulmana. In un comizio indetto a Nuova Dehli per lanciare la campagna elettorale del suo Partito del popolo indiano (Bjp) in vista delle elezioni capitoline, Modi è tornato ad accusare il partito del Congresso di fare disinformazione sulla legge. "Chiedo ai giovani di leggere il provvedimento in dettaglio e di non credere alle bugie messe in giro dall'opposizione", ha detto il primo ministro. Il caso ruota attorno alla legge promulgata il 12 dicembre, che prevede diattribuire la cittadinanza con un iter più rapido per induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan, escludendo i musulmani. (segue) (Inn)