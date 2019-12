India: proseguono le proteste contro nuova legge sulla cittadinanza (3)

- Il primo ministro difende il provvedimento dai diversi attacchi. La legge non "sta togliendo la cittadinanza a nessuno", ma la concede "alle minoranze religiose perseguitate dal Pakistan, dall'Afghanistan e dal Bangladesh". Un provvedimento pensato per i rifugiati, interessati ad essere riconosciuti nel paese e che non vanno confusi con chi tenta di entrare illegalmente. "Gli infiltrati non vengono mai alla luce. Non chiedono mai aiuto alla polizia, non concedono interviste e pensano solo a nascondersi. I rifugiati non nascondono mai la loro identità", ha detto il primo ministro rivendicando quelle politiche sociali a favore delle classi meno abbienti, senza discriminazioni religiose, che l'attuale opposizione non avrebbe mai perseguito. "Abbiamo costruito centinaia di case per i poveri, e non abbiamo mai chiesto a nessuno della loro religione". (segue) (Inn)