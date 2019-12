Prescrizione: Gelmini (FI), maggioranza in confusione, unica soluzione è pdl Costa

- "In merito all'entrata in vigore, il primo gennaio 2020, dello stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio il governo è nel caos", afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "La maggioranza è in confusione e il premier Conte, anche nella conferenza stampa odierna, dà un colpo al cerchio e uno alla botte per tentare di tenere insieme i cocci del suo esecutivo. La proposta del Partito democratico è solo un pannicello caldo che non risolve in alcun modo le numerosissime criticità della legge Bonafede. Per evitare l'ergastolo processuale e il 'fine processo mai' l'unica alternativa valida e percorribile - aggiunge Gelmini - è la proposta di legge Costa. Forza Italia chiederà la sua calendarizzazione in Aula a Montecitorio nel mese di gennaio. Vedremo in Parlamento chi avrà il coraggio e la coerenza - con i fatti e non con le chiacchiere - di difendere lo Stato di diritto nel nostro paese", conclude Gelmini.(Com)