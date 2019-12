Governo: Marin (FI), Conte uno, nessuno, centomila, ma è incubo per italiani

- "Uno, nessuno, centomila. Conte conferma la sua capacità trasformista e la sua propensione all'annuncio senza essere in grado però di risolvere un solo problema degli italiani". Lo scrive in una nota il deputato di Forza Italia, Marco Marin. "Ma soprattutto manifesta l'unico suo obiettivo: resistere a ogni costo sulla sua poltrona fino al 2023. E poco importa - aggiunge Marin - se per resistere a Palazzo Chigi deve far pagare agli italiani un conto salatissimo aumentando la spesa pubblica, imponendo nuove tasse e moltiplicando i ministeri come ha appena fatto con la divisione tra Scuola e Università. Così continua a sdoppiarsi e a rinnegare se stesso passando da un governo all'altro come se niente fosse. L'unica cosa certa è che qualunque Conte ci si trovi davanti, la sua permanenza a Palazzo Chigi è un incubo che gli italiani sperano davvero finisca il prima possibile", conclude Marin. (Com)