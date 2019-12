Capodanno: Coldiretti Lazio, pronti ad accogliere turisti negli agriturismo del Lazio

- L'indagine di Coldiretti relativa alle vacanze degli italiani in vista del prossimo Capodanno "conferma il trend positivo degli agriturismi e, a tal proposito, il Lazio non si farà trovare impreparato". "Il turismo rurale - si legga nella nota di Coldiretti - fa parte a pieno titolo dell'offerta ricettiva di questo territorio grazie alle straordinarie bellezze di cui disponiamo e di cui godono ogni anno milioni di turisti. Chi prenota negli agriturismi del Lazio sa di scegliere servizi di altissima qualità e proposte che sono in linea con la tradizione anche a fronte di una scelta enogastronomica che mette al centro dell'offerta le nostre origini, la nostra cultura e rappresenta ormai un aspetto essenziale per chi vuole questo tipo di vacanza". Nell'indagine Coldiretti conferma che saranno 6 milioni gli italiani a trascorrere il Capodanno fuori casa con un aumento di circa il 20 per cento rispetto allo scorso anno. Di questi resterà in Italia l'81 per cento dei vacanzieri. "Sul podio delle destinazioni nelle vacanze di fine anno – prosegue l'indagine di Coldiretti – salgono le città e le località d’arte con il 48 per cento seguite dalla montagna con il 38 per cento mentre il resto si divide tra terme, mare e campagna. Il 67 per cento ha scelto di alloggiare in case proprie, di parenti e amici o in affitto mentre il 24 per cento preferisce l’albergo ma tengono le formule alternative come bed and breakfast e agriturismi". (segue) (Com)