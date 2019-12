Capodanno: Coldiretti Lazio, pronti ad accogliere turisti negli agriturismo del Lazio (2)

- "Nel tempo gli oltre 23mila agriturismi italiani – aggiunge Coldiretti – hanno però qualificato notevolmente la propria tradizionale offerta di alloggio e ristorazione con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, come l’equitazione, il tiro con l’arco, il trekking o attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici, ma anche corsi di cucina e wellness. Il budget stanziato – conclude Coldiretti – è di 434 euro per persona con un aumento del 7 per cento rispetto allo scorso anno". Nel Lazio gli agriturismi sono 1.253 per un totale, secondo i dati più recenti messi a disposizione dall'Istat, di 14.705 posti letto con un tasso di crescita regionale inferiore solo ai numeri della Sardegna. "Con queste cifre – sottolinea Coldiretti Lazio – il mondo agricolo è pronto a fare la sua parte e a far conoscere la bellezza dei nostri territori e le tradizioni. Siamo pronti con i nostri prodotti tipici a marchio Igp, Dop, i vini Doc e tutte le bontà tutelate anche dai sigilli Campagna Amica e utilizzate per le eccezionali ricette preparate anche dai nostri Agrichef. Insomma c'è un mondo da scoprire e di cui godere che Coldiretti valorizza e tutela e che per tutti i cittadini del Lazio è un bene prezioso di cui vantarsi. Prodotti della natura, specialità del nostro mare, degli allevamenti e dei caseifici che i vacanzieri troveranno negli agriturismi del Lazio, nei mercati Campagna Amica e ovviamente anche sulle tavole dei nostri migliori ristoranti". (Com)