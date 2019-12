Sicurezza: Civati (Possibile), Conte deludente, decreti Salvini da cancellare

- Giuseppe Civati, fondatore di Possibile, che sta portando avanti la campagna "abolitequeidecreti", nota che "i decreti sicurezza resteranno, purtroppo, in vigore. Il presidente del Consiglio, Conte, ha spiegato che il contenuto di quella normativa va 'preservato', prevedendo al massimo dei ritocchi. Una presa di posizione molto deludente rispetto agli annunci di svolta che hanno caratterizzato la nascita di questo governo. Perché la svolta non si vede - aggiunge Civati - ma c'è solo una chiara continuità con il precedente. Il dato ancora più sorprendente - conclude Civati - è che tutte le forze di governo esprimono severe critiche nei confronti di Salvini. Alcune sono state ribadite anche da Conte nella conferenza stampa di fine anno. Ma, alla fine, i cardini delle politiche salviniane vengono giudicati addirittura utili con la promessa di non toccarle".(Com)