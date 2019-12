Roma: Pacetti (M5s), incendio distrugge palestra e casetta ristrutturata scuola Alfieri, noi non ci fermiamo

- "Un incendio probabilmente di origine dolosa ha danneggiato la palestra, compromesso il nuovo campo polivalente e carbonizzato la casetta adiacente appena ristrutturata della scuola Alfieri". Lo scrive, su Facebook, il capogruppo M5s in Campidoglio, Giuliano Pacetti. "Dai tempi di Nerone a Roma - aggiunge - non si vedevano tanti incendi alle strutture della città. Non ci arrendiamo, continueremo a ristrutturare le palestre e le aree esterne delle scuole". (Rer)