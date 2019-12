Iraq: manifestanti bloccano accesso giacimento petrolifero Nassiriya, interrotta produzione

- I manifestanti antigovernativi hanno bloccato l’accesso del giacimento petrolifero di Nassiriya, a circa 300 chilometri a sud di Baghdad, costringendo le autorità a interrompere la produzione che ammonta a circa 100 mila barili di petrolio al giorno. Lo riferiscono fonti della polizia locale. Quello avvenuto oggi, è il primo arresto della produzione in un giacimento petrolifero iracheno da quando sono iniziate le proteste antigovernative in Iraq lo scorso primo ottobre. Secondo quanto riferiscono i media iracheni, funzionari del settore petrolifero sostengono che se sarà di breve durata l’interruzione della produzione non avrà un impatto rilevante sul comparto petrolifero iracheno. L'Iraq è il secondo maggior produttore dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) ed esporta in media 3,6 milioni di barili al giorno. Da tre mesi l’Iraq è colpito dalla più vasta ondata di proteste dalla caduta del dittatore Saddam Hussein nel 2003 che finora ha provocato 460 morti e 25 mila feriti. Il petrolio rappresenta l'unica risorsa del paese in grado di attrarre valuta estera e compone il 90 per cento delle entrate del bilancio federale.(Irb)