Sci: assessori lombardi a Bormio per Coppa del mondo, Lombardia promossa, ora legge olimpica

- Il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, gli assessori regionali Martina Cambiaghi (Sport e Giovani) e Massimo Sertori (Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni) e il sottosegretario alla Presidenza con delega ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi, da Bormio per la gara di Coppa del mondo di sci hanno espresso soddisfazione per la nuova vittoria di Dominik Paris e la buona riuscita dell’evento sportivo, ribadendo l’urgenza di una legge olimpica. “È stato molto emozionante vedere anche oggi la vittoria di Paris qui a Bormio. Si tratta delle prove generali per le nostre Olimpiadi, l'organizzazione è stata impeccabile. Una grande gara, uno sport straordinario, un'attività eccezionale per i nostri giovani e fondamentale per i turisti. Una Lombardia, ricca di talenti, anche nello sport, una regione che mostra al mondo le sue bellezze. Faremo sicuramente una bella figura alle Olimpiadi, l'importante è lavorare in squadra, perché è così che si vincono le battaglie”, ha dichiarato Fabrizio Sala vice presidente della Regione Lombardia e assessore per la Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione. "Vincere così tante volte sulla 'Stelvio' - ha sottolineato l'assessore Martina Cambiaghi - significa solo una cosa: essere un grande campione già entrato nella leggenda dello sci azzurro e mondiale. Bormio quest'anno è speciale: si respira già il clima olimpico. Il territorio ha risposto in modo meraviglioso all'appuntamento internazionale con il record di spettatori sulla pista e al parterre. I numeri raccontato una Lombardia molto sportiva, ben pronta ad accogliere tante altre manifestazioni sulla neve". (segue) (com)