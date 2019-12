Sci: assessori lombardi a Bormio per Coppa del mondo, Lombardia promossa, ora legge olimpica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Paris vince per la quinta volta di seguito e questo - ha sottolineato l'assessore Massimo Sertori - ci inorgoglisce. La Valtellina sono più che convinto, farà fare una bellissima figura all'Italia intera alle Olimpiadi 2026. L'organizzazione è stata perfetta, all'altezza della situazione. Sulle infrastrutture c'è ancora da fare, il presidente Fontana ha già fatto l'elenco delle opere più importanti e lo ha inviato al governo. Il territorio ha risposto benissimo, dimostrando di aver capacità di organizzarsi. L'obiettivo è quello di far bella figura alla Lombardia e all'Italia intera". "In questi due giorni - ha aggiunto il sottosegretario Antonio Rossi - 'Domme' Paris ha regalato gioia e adrenalina anche ai tantissimi spettatori che sono venuti in Valtellina per seguirlo dal vivo. Una forte dimostrazione di affetto da parte del pubblico e la prova che da qui al 2026 possiamo e vogliamo crescere ancora". Per quello che riguarda l'organizzazione dell'evento "tutto ha funzionato benissimo e la Federazione e il presidente Flavio Roda meritano, sicuramente, un plauso. La nostra sarà l'Olimpiade dell'eccellenza lombarda e italiana. Ora, però, serve al più presto la Legge Olimpica, speriamo che il governo la promulghi al più presto. L'aspettiamo con ansia per poter partire subito con le opere che permetteranno di raggiungere Bormio più velocemente da Milano, da Cortina e da tutto il Paese". (com)