Governo: F. Sala, sdoppiare ministeri inutile spreco di denaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e l'Internazionalizzazione delle imprese, in una nota interviene sulla decisione del premier Conte di sdoppiare in due ministeri la Scuola e l'Università. "Un inutile spreco di denaro pubblico - stigmatizza il vicepresidente Sala - quando invece basterebbe condividere quanto ha ben detto il presidente Fontana: una maggiore Autonomia per l'Istruzione alla Lombardia assicurerebbe maggiori opportunità alla Regione per attuare azioni strategiche come la nostra Call Hub che, con un bando da 114 milioni di euro, ha mobilitato risorse pubbliche e private per 250 milioni in grado di generare una leva economica pari all'1 per cento del Pil della Lombardia". "L'Autonomia che la Regione chiede, anche nel campo dell'Istruzione - ha proseguito Fabrizio Sala - diventa fondamentale per creare il terreno di coltura di nuove attività ad elevatissimo contenuto di innovazione tecnologica. Questo permetterebbe di svolgere azioni strategiche e di sistema che possiamo estendere non solo al Paese ma esportare come strumenti pratici per la promozione dello sviluppo economico e industriale, condividendo con altri Paesi il nostro modello improntato all'efficienza". "Siamo assolutamente consapevoli - ha concluso - che Innovazione e Ricerca rappresentano il futuro per la competitività dell'Italia in Europa e nel mondo. Sarebbe il momento che anche il Governo se ne accorgesse e, di conseguenza, trovasse forme e risorse per incentivare i soggetti che si occupano di Ricerca e che - nonostante le difficoltà - consentono al nostro Paese di godere di un'alta reputazione nel mondo". (com)