Roma: sorpreso a spacciare droga in via della Storta, arrestato pusher

- I carabinieri della stazione Roma La Storta hanno arrestato un 23enne romano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri, in transito in via della Storta, in zona Giustiniana, hanno notato il giovanepusher cedere un involucro ad una coetanea, successivamente identificata e segnalata al Prefetto. Intervenuti nell’immediato, i militari hanno fermato il 23enne e lo hanno sottoposto ad una perquisizione. Al termine delle operazioni i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 1,45 g di marijuana, 0,60 di cocaina e denaro contante, ritenuto il provento dell’illecita attività. L’arrestato è stato accompagnato presso il suo domicilio in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo. (Rer)