Grecia: stampa locale, diplomazia al lavoro per confermare ruolo nel Mediterraneo orientale

- I primi mesi del 2020 saranno caratterizzati da intensa un'attività diplomatica per i rappresentanti del governo della Grecia. L'esecutivo ellenico, secondo quanto sottolinea oggi l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", è infatti impegnato a riaffermare il ruolo del paese come pilastro di stabilità nel Mediterraneo orientale, a proporsi come hub energetico ed a "contenere" le provocazioni della Turchia. Il prossimo anno si aprirà con l'importante firma dell'accordo sul gasdotto EastMed, in programma ad Atene alla presenza oltre che del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis anche dell'omologo israeliano Benjamin Nethanyau e del presidente cipriota Nicos Anastasiades. Il 7 gennaio Mitsotakis ha poi in agenda un incontro alla Casa Bianca con il presidente statunitense Donald Trump: l'obiettivo essenziale sarebbe quello di cercare di ottenere l'attenzione di Washington sulle provocazioni turche nel Mediterraneo orientale e di chiarire "l'invalidità" del memorandum sui confini marittimi e sulla sicurezza firmato nelle scorse settimane tra Ankara e Tripoli. A seguire, nei giorni successivi, il premier ellenico ha in programma una visita a Parigi per un confronto con il presidente francese Emmanuel Macron. (segue) (Gra)