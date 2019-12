Grecia: stampa locale, diplomazia al lavoro per confermare ruolo nel Mediterraneo orientale (2)

- Anche per il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias il prossimo periodo si prospetta come particolarmente intenso: l'agenzia "Ana-Mpa" riferisce di un incontro di alto livello tra esperti greci ed italiani lunedì a Roma per continuare i negoziati sulla delimitazione delle Zone economiche esclusive (Zee) dei due paesi. A seguire il 4 e 5 gennaio ci sarà al Cairo un incontro trilaterale tra i ministri degli Esteri di Grecia, Cipro ed Egitto, allargato alla partecipazione della Francia: al centro dell'agenda la sicurezza nel Mediterraneo orientale e le questioni energetiche nell'area. Dendias accompagnerà poi il premier a Washington, mentre l'8 gennaio parteciperà ad un incontro di alto livello Grecia-Egitto sulla demarcazione dei confini marittimi. A metà gennaio, il capo della diplomazia ellenica sarà in Marocco; mentre l'EastMed gas forum lo vedrà di nuovo al Cairo il 15 e 16 gennaio. (Gra)