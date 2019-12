Milano: De Corato su donna incinta picchiata, perché quando violento è immigrato sindaco non condanna?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato in una nota commenta la notizia dell'arresto, in flagranza di reato, di un marocchino di 32 anni fermato da due agenti della polizia locale in zona piazza Selinunte a Milano mentre prendeva a calci la sua compagna. "È triste constatare che le sacrosante proteste contro le violenze sulle donne vengono sospese quando il responsabile è un immigrato. Mi pare che alcuni si straccino le vesti solo quando il violento è un italiano, mentre gli stessi diventano improvvisamente silenziosi se si tratta di un extracomunitario", osserva De Corato. "Dove sono le voci di condanna del sindaco Sala, delle assessore della sua giunta e delle associazioni femministe per il marocchino che lo scorso 17 dicembre ha picchiato in strada la compagna di soli 18 anni e incinta? Oltretutto si tratterebbe di violenze ripetute, tanto che la ragazza qualche giorno prima del fatto aveva tentato il suicidio in metropolitana", conclude l'assessore.(com)