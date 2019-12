Rifiuti Roma: Fd'I, Raggi apra confronto in aula ascoltando cittadini contrari a discarica Tragliatella

- "La Raggi ascolti le ragioni delle 3mila persone che oggi sono scese in piazza a Tragliatella per dire no alla discarica. Ma ascolti, anche come sindaco della Città metropolitana, i sindaci dei comuni di Anguillara, Manziana, Cerveteri, Fiumicino, Bracciano che oggi hanno sfilato con la fascia tricolore ribadendo il proprio no alla discarica in un territorio già alla presa con tale criticità. Né può il sindaco di Roma ignorare la preoccupazione dei residenti dei municipi XIV e XV, rappresentata dai consiglieri di Fd'I Pirandola e Mori e in modo particolare quelle dei residenti dei quartieri vicini alla discarica come l'Olgiata distante 5 km in linea d'aria, Cesano e Osteria Nuova, (3 km) la Storta (5 km ) Giustiniana (8 km). Venga il sindaco, infine, a confrontarsi con la città in Aula Giulio Cesare senza togliere più la parola ai consiglieri comunali come Lavinia Mennuni che a tutti questi cittadini voleva dare voce, ma a discutere la mozione presentata dalla stessa Mennuni con la quale Roma Capitale oltre a dire no alla discarica a Tragliatella inizi a ragionare su un diverso modo per chiedere il ciclo dei rifiuti superando finalmente il sistema delle discariche". Lo dichiarano gli esponenti di Fd'I presenti a Tragliata Lavinia Mennuni consigliere di Roma Capitale e coordinatrice Fd'I nel XV Municipio, Federico Guidi coordinatore Fd'I in Municipio XIV, Massimiliano Pirandola e Giorgio Mori consiglieri rispettivamente del XIV e XV Municipio, Luca Bedini e Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio. (Com)