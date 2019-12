Italia-Somalia: presidente Senato Casellati esprime cordoglio per attentato Mogadiscio

- Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati ha espresso il proprio cordoglio per l’attentato che ha colpito questa mattina la capitale somala di Mogadiscio costato, secondo gli ultimi aggiornamento, almeno 90 morti. “Esprimo profondo cordoglio per il terribile attentato che ha colpito la città di Mogadiscio, causando decine di morti e feriti innocenti”, ha dichiarato la Casellati. “Unitamente alla più ferma condanna di ogni forma di terrorismo e di violenza, in questo momento doloroso desidero ribadire la mia vicinanza e solidarietà a tutte le Istituzioni somale e alla nazione intera”, ha aggiunto.(Res)