Georgia-Vaticano: premier Gakharia riceve segretario di Stato Parolin

- La Georgia apprezza i rapporti amichevoli instaurati con la Santa Sede ed è pronta a rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale: lo ha dichiarato il primo ministro georgiano, Giorgi Gakharia, che ha ricevuto oggi a Tbilisi il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin. Secondo quanto riferito dal governo di Tbilisi all'agenzia di stampa "InterPressNews", il capo del governo della Georgia ha sottolineato l'importanza della visita di Parolin nel paese del Caucaso, "ulteriore conferma dell'alto livello dei rapporti bilaterali". Al centro del colloquio ci sono state le sfide alla sicurezza del paese caucasico, in particolare la situazione nei territori occupati. Il premier georgiano ha ringraziato la Santa Sede per il fermo sostegno all'integrità ed alla sovranità territoriale della Georgia. Parolin, da parte sua, si è congratulato con le autorità locali per la liberazione del medico georgiano Vazha Gaprindashvili, un passo ottenuto grazie all'azione congiunta della Georgia e della comunità internazionale. (Res)