Governo: Brunetta, non c'è un euro per rilanciare sistema paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora il governo è impegnato a dire che troverà le risorse per rilanciare il Sud e sistemare la crisi creditizia, dimenticandosi però di spiegare agli italiani che non c'è un euro per farlo", dice Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia. "Con 47 miliardi di euro di clausole di salvaguardia da disinnescare nel prossimo biennio e l'aumento delle spese per interessi sul debito causate dall'aumento dei rendimenti sui nostri titoli di Stato, non ci sono proprio le risorse per fare una seria politica economica, non solo per il Mezzogiorno ma anche per il resto dell'Italia", conclude Brunetta.(Com)