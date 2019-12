Ue: Conte, favorire formazione campioni industriali europei in alcuni particolari segmenti di mercato

- E’ necessario favorire dei campioni europei sul piano industriale perché per non essere svantaggiati nella competizione a livello globale, ma allo stesso tempo mantenere quel tessuto produttivo di piccole e medie imprese che devono essere in competizione libera fra loro. È quanto dichiarato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo oggi ad una domanda nella conferenza stampa di fine anno riguardante la fusione Stx-Fincantieri e di Fca-Peugeot, entrambi all’attenzione dell’antitrust europeo, e sul ruolo dell’Italia per cambiare la politica della concorrenza a livello europeo. “Dobbiamo essere consapevoli che le regole sulla concorrenza che oggi si applicano a livello europeo sono state elaborate diversi anni fa in un momento in cui bisognava favorire la libera concorrenza. C'erano mercati chiusi e quindi c'era un vento di liberalizzazioni che spirava in tutta Europa. Quelle regole si sono rivelate fondamentali per migliorare la competizione europea. Poiché l'altro pilastro delle regole sulla concorrenza è la tutela dei consumatori oggi secondo me vanno riviste, perché nel frattempo sono intervenute dei cambiamenti nello scenario economico globale”, ha dichiarato Conte, secondo cui vi è “bisogno anche di favorire dei campioni europei”. Tuttavia secondo il primo ministro vi è “un rovescio della medaglia”. Infatti l'Italia ha il primato europeo, per quanto riguarda le piccole e medie imprese, ha sottolineato Conte, ricordando che questa è la forza del tessuto produttivo italiano. “Se noi oggi andassimo a cambiare le regole favorendo solo i campioni rischieremmo che anche il nostro tessuto produttivo ne risentirebbe quindi bisogna lavorare da un lato per consentire, in considerazione di alcuni particolari segmenti di mercato, dei campioni europei. Dall'altro però mantenere quel tessuto produttivo di piccole e medie imprese che devono essere in competizione libera fra loro”.(Res)