Somalia: Tofalo, ferma condanna attentato. Da Italia massimo impegno lotta a terrorismo

- "Ferma condanna per l'attentato che a Mogadiscio ha causato decine di morti e feriti innocenti", lo scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo. "Il terrorismo è un fenomeno globale che interessa ogni paese - aggiunge Tofalo - e deve essere contrastato con la massima energia. L'Italia, insieme ad altri partner internazionali, è, con il nostro comparto Intelligence, impegnata in prima linea. Il presidente Conte ha dimostrato fin dal primo giorno massima attenzione ai nostri Servizi e ritengo siano ormai maturi i tempi per un ulteriore potenziamento della nostra Intelligence insieme a una attenta e seria riflessione su evoluzioni della ormai superata 124/2007 atta a rendere gli strumenti a nostra disposizione più efficaci ed efficienti e soprattutto al passo con le nuove minacce", conclude Tofalo. (Com)