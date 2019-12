Governo: Mulè (FI), più che maratona è traversata nel deserto

- "Più che la maratona evocata dal premier Conte, l'Italia continuerà la traversata nel deserto della crescita e dello sviluppo fino a quando il governo non toglierà il disturbo. E, a proposito di ministri, in perfetta continuità con il film di Natale 'Una poltrona per due' ecco due nomine in sostituzione del ministro Fioramonti: così, sulle poltrone, il governo Conte si conferma imbattibile". Lo afferma il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi di Camera e Senato, Giorgio Mulé.(Com)