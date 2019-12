Cile: un morto in scontri tra polizia e manifestanti a Santiago

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano le proteste in Cile contro il governo di Sebastian Pinera, culminate nella giornata di ieri in duri scontri tra polizia e manifestanti che hanno causato un morto e numerosi feriti. Secondo quanto riferito dall'Istituto nazionale dei diritti umani (Indh) cileno, gli sconti sono avvenuti nella zona di Plaza Italia della capitale Santiago. Il presidente cileno Sebastian Pinera ha ufficializzato ieri la convocazione del referendum sulla riforma della costituzione per il prossimo 26 aprile. Nella consultazione popolare i cileni dovranno esprimersi su due quesiti. Il primo è se sono favorevoli o meno ad una nuova costituzione, il secondo riguarda le modalità di conformazione dell'assemblea costituente. (segue) (Abu)