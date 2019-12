Cile: un morto in scontri tra polizia e manifestanti a Santiago (2)

- Due le opzioni al vaglio della cittadinanza anche in questo caso. La prima un'assemblea composta interamente da rappresentanti specificamente eletti, la seconda un'assemblea composta per metà da rappresentanti eletti e per l'altra metà da rappresentanti scelti dal parlamento. "Con il plebiscito che si terrà tra 121 giorni saremo chiamati a scegliere tra due alternative entrambe legittime e democratiche", ha dichiarato Pinera. "Il referendum permetterà ai cileni scegliere il cammino del futuro e darà loro l'ultima parola", ha aggiunto. (Abu)