Migranti: Orfini (Pd), i decreti sicurezza sono da abrogare non da correggere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un post su Facebook Matteo Orfini, parlamentare del Partito democratico, scrive che "oggi Conte (il presunto punto di riferimento di tutti i progressisti) è tornato sul tema dei decreti sicurezza nella conferenza stampa di fine anno. Ha ribadito che vanno recepite le osservazioni del Quirinale e che, purtroppo, il sicurezza bis è diverso da come lo concepirono in Consiglio dei ministri perché fu modificato dal Parlamento. Ecco - continua Orfini - capisco che per lui sarà duro accettarlo, ma qualcuno a Conte deve dirlo chiaramente: quei decreti facevano schifo anche nella versione uscita dal Consiglio dei ministri". Secondo Orfini "il problema non è di quanto si multa una nave che salva vite nel Mediterraneo. Il problema è considerare un crimine salvare vite umane. Per questo quei decreti non possono essere corretti. Vanno abrogati. E il Pd ha il dovere di esigerlo, senza timidezze e tentennamenti", conclude Orfini. (Com)