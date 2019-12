Governo: Fontana, raddoppio ministeri utile a soddisfare appetiti e placare polemiche non a istruzione

- "La qualità e l’efficienza della scuola e dell’università, e dico anche della ricerca, non si migliorano raddoppiando i ministri e i ministeri". Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando le nomine di Lucia Azzolina a ministro dell’Istruzione e di Gaetano Manfredi al ministero dell’Università e ricerca annunciate oggi dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Un modo d’agire da ‘primissima’ Repubblica", prosegue Fontana sottolineando che "con un’azione del genere si soddisfano gli appetiti delle varie anime del Governo e, forse, si placano le polemiche che ogni giorno montano al suo interno. Servono, invece, progetti supportati da strategie ben definite e non improvvisate a causa di defezioni e beghe politiche". "Non è un caso - afferma il governatore lombardo - che anche sul tema dell’organizzazione e della razionalizzazione dell’istruzione, da tempo, Regione Lombardia abbia chiesto e continui a chiedere l’Autonomia. Siamo certi che se l’ottimizzazione di questa materia venisse a noi delegata, gli studenti e gli insegnanti lombardi avrebbero garantito un importante salto di qualità. Senza incidere in alcun modo sui conti dello Stato". (Com)