Governo: M5s, buon lavoro a neoministri Azzolina e Manfredi

- Le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera augurano "buon lavoro alla neo-ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, nella certezza che continueremo lungo il percorso tracciato in questi mesi in cui è stata sottosegretaria. Lavorando fianco a fianco, abbiamo già ottenuto importanti risultati come il decreto Istruzione, che consente l'assunzione di 48.000 docenti e facilita la stabilizzazione di 11.000 collaboratori scolastici. Auguriamo buon lavoro anche al neo ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, e auspichiamo che la separazione due dicasteri consenta di intervenire nei rispettivi ambiti con maggiore energia e attenzione, senza per questo perdere di vista il nesso inestricabile che c'è, e deve sempre più esserci, tra la scuola e il mondo dell'università e della ricerca. Solo tenendo unitaria la visione di questo settore riusciremo effettivamente a investire sui nostri giovani e sul futuro del Paese. Ai due neo ministri daremo il massimo supporto, anche con un rinnovato protagonismo dell'iniziativa parlamentare, affinché si apra fin da subito una nuova stagione per l'istruzione, l'università e ricerca" concludono i parlamentari M5s. (Com)