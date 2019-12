Messico: scoperto palazzo appartenuto ai Maya

- Un palazzo appartenuto all’elìte Maya è stato rinvenuto in Messico dai ricercatori dell’Instituto Nacional de Antropología e Historia. La costruzione, appena rinvenuta nel sito archeologico Kulubà, è lunga circa 55 metri per 15 metri di larghezza e 6 metri di altezza, e secondo gli esperti avrebbe vissuto due fasi di occupazione: una nel periodo tardo classico (600-900 d.C.) e una seconda nel cosiddetto periodo classico terminale (850-1050 d.C.), per un totale di 5 secoli. (Mec)