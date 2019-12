Migranti: Candiani (Lega) su nave Gregoretti, Conte premier a sua insaputa

- "Dopo avere saputo che Matteo Salvini ha conservato carte e documenti, sulla Gregoretti il premier Conte ha abbassato le arie", afferma il senatore leghista Stefano Candiani. "Ora dice che parlerà a tempo debito ma conferma il coinvolgimento di Palazzo Chigi per il ricollocamento degli immigrati. Ricollocamento che era necessario per far sbarcare i presunti profughi. Conte ci vuol far credere che sapeva dei ricollocamenti ma ignorava da dove venissero gli immigrati? È un premier a sua insaputa! Conte torni a ripetizione dal professor Alpa e lasci perdere Casalino e famigli vari", conclude Candiani. (Com)