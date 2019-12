Milano: De Corato, accordi con Comune non rispettati, chiudere campo di via Martirano

- "Bisogna procedere con la chiusura di entrambi i campi di via Martirano: quello irregolare perché non dovrebbe nemmeno esistere e quello regolare perché i suoi abitanti non hanno rispettato gli accordi presi a suo tempo con il Comune. Lo stesso sindaco Sala, nel maggio dello scorso anno, aveva dichiarato che i campi nomadi ‘Non sono un modello di successo né da replicare’, ipotizzandone la chiusura. Perché a quelle parole non sono seguiti fatti?". Lo afferma l'assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato alla notizia del controllo del campo nomadi di via Martirano 71 da parte dei carabinieri. “Dopo il controllo di ieri dei carabinieri della Compagnia Magenta, quello che cinque anni fa era stato definito dal centrosinistra ‘il campo rom più bello d’Europa’ si conferma un ricettacolo di attività illecite e un riparo per pregiudicati", prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia rilevando che "gli assurdi percorsi di legalità proposti dalle amministrazioni di centrosinistra si rivelano una volta di più inutili, perché anche in via Martirano i nomadi continuano a delinquere, come in qualsiasi altro loro campo". "Sono proprio queste ridicole soluzioni a provocare lo scherno degli stessi rom - conclude l'assessore regionale - come abbiamo potuto sentire nell’intercettazione del bosniaco Muharem Omerovic, il capo di una banda di borseggiatrici che ha definito l’Italia ‘un paese di handicappati’ e ‘paradiso degli zingari’ ".(Com)