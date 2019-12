Donbass: presidente ucraino Zelensky conferma scambio di prigionieri in programma domani

- Il nuovo scambio di prigionieri tra l'Ucraina e le autoproclamate Repubblica di Donetsk e Luhansk dovrebbe svolgersi nella giornata di domani, anche se ancora bisogna completare la verifica di tutte le persone. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, come riportato da una nota delle presidenza di Kiev. "La verifica delle persone (coinvolte nello scambio di prigionieri) non è stata ancora completata", ha dichiarato il presidente ucraino sostenendo che si sta lavorando per effettuare domani l'operazione. Nelle scorse ore il difensore civico delle autoproclamate Repubbliche del Donbass, Daria Morozova, ha affermato che il nuovo scambio di prigionieri tra l'Ucraina e le autoproclamate Repubbliche di Donetsk e Luhansk avverrà nella giornata di domani sulla base della formula "87 per 55". (segue) (Res)