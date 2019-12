Donbass: presidente ucraino Zelensky conferma scambio di prigionieri in programma domani (2)

- "Kiev e il Donbass hanno concordato sulla data per lo scambio di prigionieri sulla base del principio dei 'tutti identificati per tutti gli identificati'. Questa domenica, 29 dicembre, prima della fine dell'anno come concordato dai quattro leader del Formato Normandia (Ucraina, Russia, Francia e Germania), la parte ucraina dovrebbe consegnare 87 persone. Donetsk e Luhansk, in cambio, libereranno 55 persone", ha dichiarato Morozova precisando che i numeri sullo scambio di prigionieri che avverrà domani sono ancora preliminari in quanto si stanno ancora ultimando le verifiche. (Res)