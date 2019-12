Regionali Calabria: Pd, centrosinistra unito con Callipo per rinnovamento e legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Partito democratico è pronto ad affrontare la sfida per contendere la Calabria al sovranismo populista della Lega. Siamo in campo con liste pulite, innovative con competenze ed esperienze che rappresentano a pieno i territori". Così il responsabile Mezzogiorno della segreteria nazionale del Partito democratico, Nicola Oddati, nel giorno di presentazione delle liste. "Abbiamo fatto scelte difficili, ma necessarie per raccogliere la sfida del rinnovamento - spiega Oddati - e del cambiamento in cui abbiamo creduto in questi mesi e che riteniamo assolutamente necessario per questa Regione. Siamo soddisfatti del lavoro svolto perché c'è un centrosinistra unito, che non ha fatto compromessi e che crede fortemente nel messaggio che in queste settimane ha iniziato a lanciare il candidato governatore Pippo Callipo. Trasparenza, legalità e competenza - conclude l'esponente Pd - sono le tre leve da cui passa il rilancio della Calabria".(Com)