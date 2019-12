Rifiuti Roma: Bordoni, vicini a cittadini in protesta contro discarica

- "Non possiamo che essere solidali con le proteste più che giustificate dei cittadini di Anguillara che vedono il loro territorio messo a rischio dalla discarica". Lo dichiara in una nota il consigliere Davide Bordoni, vice presidente della commissione Ambiente capitolina. "Un territorio che ha vincoli paesaggistici - aggiunge - ed è meta di turisti e che non può e non deve subire i diktat della sindaca Raggi. Invece di pensare a un piano serio per i rifiuti si vogliono prendere iniziative che vanno ad alterare territori e paesaggi come quelli adiacenti al lago di Bracciano che invece dovrebbero essere tutelati". (Com)