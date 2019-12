Governo: Mandelli (FI), Conte non aumenta Pil ma ministeri

- "‪Finito anno 'meraviglioso', Conte inaugura anno straordinario. In realtà unica notizia è che, avendo rinunciato a aumento Pil, premier ripiega su aumento ministeri per sedare maggioranza. Per il resto solo annunci, gli stessi dello scorso anno mai realizzati". Lo scrive su Twitter il deputato di Forza Italia ,Andrea Mandelli. (Com)