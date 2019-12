Università: Meta (Pd), con Manfredi passo avanti per ricerca e conoscenza

- "Con Gaetano Manfredi al ministero dell'Università il sistema della ricerca compie un deciso passo in avanti nella direzione della competenza e dell'investimento sulla conoscenza e sull'innovazione. Si tratta di una scelta felice e all'insegna del riconoscimento per il lavoro svolto dal mondo accademico del Mezzogiorno che rappresenta un'eccellenza internazionale". Lo scrive in una nota Michele Meta, già commissario del Pd per Napoli e capo della segreteria politica del Partito democratico.(Com)