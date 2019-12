Italia-Somalia: ministro Esteri Di Maio condanna “vile attacco” a Mogadiscio

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha condannato il “vile attacco” avvenuto oggi nella capitale somala Mogadiscio, dove un'autobomba è esplosa in un sobborgo molto trafficato della città causando almeno 76 morti e decine di feriti. “L’Italia è al fianco della Somalia in queste tragiche circostanze”, ha dichiarato Di Maio, secondo quanto riferisce il profio Twitter della Farnesina. Per le autorità somale, quello di oggi è il peggior attacco avvenuto nel paese negli ultimi anni. Secondo una prima ricostruzione, l'attentatore suicida, al volante del mezzo, si è fatto saltare in aria in una zona affollata, a un checkpoint utilizzato per uscire ed entrare dalla capitale somala, in direzione di Afgoi. L'auto sarebbe stata intercettata dalle forze di sicurezza e il kamikaze avrebbe azionato il detonatore facendosi esplodere sul posto.(Res)